Allô… Ici la terre… Répondez… – Les Zébrures d’Automne 36 Rue du Grand Treuil Limoges, 26 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Conception Domenico Carlo et Pascal Dayer

Jeune public (de 6 à 12 ans).

Le matin.

Zyva, astro-ornitologue, étudie les oiseaux dont il connaît tout et aussi les étoiles et les constellations lointaines. Il a remarqué que toutes les planètes ont un son, une musique.

Ce matin, Zyva est très fier d’annoncer à la classe de Mme. S. qu’il est le premier de tous les astro-ornitologues à avoir découvert une nouvelle constellation : la constellation de l’oiseau. Aussi, il a décidé d’entrer en contact avec les habitants de cette constellation et d’enregistrer la musique de la constellation de l’Oiseau. Zyva a réuni pour cette rencontre les 10 plus belles merveilles de notre monde, dont la magnifique chanson de la classe de Mme S. et son exceptionnel Oisinateur, savant mélange d’ornithologie et de robotique..

2023-09-26 fin : 2023-09-26 . EUR.

36 Rue du Grand Treuil Ecole Odette Couty

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Conceived by Domenico Carlo and Pascal Dayer

Young audience (6 to 12 years).

A.M.

Zyva, astro-ornitologist, studies birds, about which he knows everything, as well as the stars and distant constellations. He has noticed that all the planets have a sound, a music.

This morning, Zyva is very proud to announce to Mrs. S.?s class that he is the first of all astro-ornitologists to have discovered a new constellation: the bird constellation. So he decided to make contact with the inhabitants of this constellation and record the music of the Bird constellation. For this encounter, Zyva has assembled the 10 most beautiful wonders of our world, including the magnificent song by Mrs. S.?s class and her exceptional Oisinator, a clever blend of ornithology and robotics.

Concebido por Domenico Carlo y Pascal Dayer

Público joven (de 6 a 12 años).

Matinées.

Zyva, astroornitólogo, estudia los pájaros, de los que lo sabe todo, así como las estrellas y las constelaciones lejanas. Se ha dado cuenta de que todos los planetas tienen un sonido, una música.

Esta mañana, Zyva está muy orgulloso de anunciar a la clase de la señora S. que es el primero de todos los astro-ornitólogos que ha descubierto una nueva constelación: la constelación de los pájaros. Así que ha decidido ponerse en contacto con los habitantes de esta constelación y grabar la música de la constelación del Pájaro. Zyva ha reunido las 10 maravillas más bellas de nuestro mundo, incluida la magnífica canción de la clase de la Sra. S. y su excepcional Oisinator, una inteligente mezcla de ornitología y robótica.

Konzeption Domenico Carlo und Pascal Dayer

Junges Publikum (von 6 bis 12 Jahren).

Vormittags.

Zyva, ein Astro-Ornitologe, studiert die Vögel, über die er alles weiß, und auch die Sterne und fernen Konstellationen. Ihm ist aufgefallen, dass alle Planeten einen Klang, eine Musik haben.

Heute Morgen erzählt Zyva der Klasse von Frau S. voller Stolz, dass er als erster aller Astroornitologen ein neues Sternbild entdeckt hat: das Sternbild des Vogels. Er beschloss, mit den Bewohnern dieses Sternbildes in Kontakt zu treten und die Musik des Sternbildes Vogel aufzunehmen. Zyva hat für diese Begegnung die zehn schönsten Wunder unserer Welt zusammengestellt, darunter das wunderschöne Lied der Klasse von Frau S. und ihren außergewöhnlichen Vogelbauer, eine gelungene Mischung aus Ornithologie und Robotik.

Mise à jour le 2023-07-04 par OT Limoges Métropole