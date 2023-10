Festival Ozarts – La boum : Les boomboxeurs 36 Rue du Général Leclerc Livarot-Pays-d’Auge, 26 octobre 2023, Livarot-Pays-d'Auge.

OZARTS est L’ÉVÉNEMENT culturel automnal de l’Agglomération Lisieux Normandie à destination des 0-26 ans, entièrement GRATUIT, qui t’invite seul.e, en famille ou entre amis, à explorer les cultures numériques et les musiques actuelles, à la croisée des arts sonores et visuels.

La Boum des Boumboxeurs – Boum hip-hop pour petits et grands – L’ Armada Productions. Da Titcha (MC – maître de cérémonie), Maclarnaque ou CLB (DJ), Nadoo ou Frénétik (Breakdance)

Qui n’a jamais rêvé de «clubber » comme s’il était à New York…En plein après-midi, juste pour être frais pour le contrôle de maths du lendemain? Une boum pour se défouler, danser sur du bon son : «clubber » et se retrouver sur une musique funky et entraînante allant de KRS ONE, en passant par JACKSON FIVE…. Attendez vous à lâcher prise..

2023-10-26 15:00:00 fin : 2023-10-26 16:00:00. .

OZARTS is the Lisieux Normandie Agglomeration?s autumn cultural event for 0-26 year olds, completely FREE, inviting you, alone, with family or friends, to explore digital cultures and contemporary music, at the crossroads of sound and visual arts.

La Boum des Boumboxeurs – Hip-hop party for young and old – L? Armada Productions. Da Titcha (MC – Master of Ceremonies), Maclarnaque or CLB (DJ), Nadoo or Frénétik (Breakdance)

Who hasn’t dreamed of clubbing like they were in New York, in the middle of the afternoon, just to be fresh for the next day’s maths test? A party to let off steam, dance to a good sound: « clubber » and get together to funky, upbeat music ranging from KRS ONE to JACKSON FIVE? Expect to let loose.

OZARTS es el evento cultural de otoño de la Aglomeración de Lisieux Normandie para jóvenes de 0 a 26 años, totalmente GRATUITO, que le invita a usted, a su familia o a sus amigos a explorar las culturas digitales y la música contemporánea, en la encrucijada de las artes sonoras y visuales.

La Boum des Boumboxeurs – Fiesta de baile hip-hop para grandes y pequeños – L? Armada Productions. Da Titcha (MC – maestro de ceremonias), Maclarnaque o CLB (DJ), Nadoo o Frénétik (Breakdance)

¿Quién no ha soñado alguna vez con salir de fiesta como si estuviera en Nueva York, a media tarde, para estar fresco para el examen de matemáticas del día siguiente? Una fiesta para desahogarse, bailar con un gran sonido: clubbing y juntarse al ritmo de música funky y animada que va desde KRS ONE a JACKSON FIVE? No te lo pienses más.

OZARTS ist das KOSTENLOSE Herbst-Kulturevent der Agglomeration Lisieux Normandie für 0-26-Jährige, das dich allein, mit der Familie oder mit Freunden einlädt, digitale Kulturen und aktuelle Musik an der Schnittstelle von Klang- und visueller Kunst zu erforschen.

La Boum des Boumboxeurs – Hip-Hop-Boom für Groß und Klein – L? Armada Productions – Armada Productions. Da Titcha (MC – Zeremonienmeister), Maclarnaque oder CLB (DJ), Nadoo oder Frénétik (Breakdance)

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, in einem Club zu feiern, als wäre man in New York – mitten am Nachmittag, um frisch für die Mathearbeit am nächsten Tag zu sein? Eine Party, auf der man sich austoben, zu guter Musik tanzen, « clubben » und sich zu funky und mitreißender Musik von KRS ONE bis JACKSON FIVE? treffen kann. Freuen Sie sich darauf, loszulassen.

