Festival Ozarts – Ateliers Danse, Rap et DJing 36 Rue du Général Leclerc Livarot-Pays-d’Auge, 26 octobre 2023, Livarot-Pays-d'Auge.

Livarot-Pays-d’Auge,Calvados

OZARTS est L’ÉVÉNEMENT culturel automnal de l’Agglomération Lisieux Normandie à destination des 0-26 ans, entièrement GRATUIT, qui t’invite seul.e, en famille ou entre amis, à explorer les cultures numériques et les musiques actuelles, à la croisée des arts sonores et visuels.

Ateliers Danse, Rap et DJing de 6 à 8 ans.

Groupe danse à partir de 6 ans : effectif 15

Groupe RAP à partir de 8 ans : effectif 5

Groupe DJing à partir de 8 ans : effectif 5

Ateliers sur réservation – places limitées.

2023-10-26 10:30:00 fin : 2023-10-26 12:00:00. .

36 Rue du Général Leclerc

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie



OZARTS is the Lisieux Normandie Agglomeration?s autumn cultural event for 0-26 year olds, completely FREE, inviting you, alone, with family or friends, to explore digital cultures and contemporary music, at the crossroads of sound and visual arts.

Dance, Rap and DJing workshops for 6 to 8 year-olds.

Dance group from 6 years: size 15

RAP group from age 8: 5 members

DJing group from age 8: 5 members

Workshops must be booked in advance ? places are limited

OZARTS es el evento cultural de otoño de la Aglomeración de Lisieux Normandie para jóvenes de 0 a 26 años, totalmente GRATUITO, que le invita a usted, a su familia o a sus amigos a explorar las culturas digitales y la música contemporánea, en la encrucijada de las artes sonoras y visuales.

Talleres de baile, rap y DJ para niños de 6 a 8 años.

Grupo de baile a partir de 6 años: 15 personas

Grupo de rap a partir de 8 años: 5 personas

Grupo de DJ a partir de 8 años: 5 miembros

Los talleres deben reservarse con antelación ? las plazas son limitadas

OZARTS ist das KOSTENLOSE Herbst-Kulturevent der Agglomeration Lisieux Normandie für 0-26-Jährige, das dich allein, mit der Familie oder mit Freunden einlädt, digitale Kulturen und aktuelle Musik an der Schnittstelle von Klang- und visueller Kunst zu erforschen.

Tanz-, Rap- und DJing-Workshops für 6- bis 8-Jährige.

Tanzgruppe ab 6 Jahren: Teilnehmerzahl 15

RAP-Gruppe ab 8 Jahren: Teilnehmerzahl 5

DJing-Gruppe ab 8 Jahren: Anzahl 5

Workshops mit Reservierung ? begrenzte Plätze

