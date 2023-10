Parcours nocturne hanté 36 Rue du Boulay Escrennes, 28 octobre 2023, Escrennes.

Escrennes,Loiret

Une petite promenade au clair de lune … au coeur de la forêt la plus hantée du Loiret … Ca vous dit?.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 00:00:00. .

36 Rue du Boulay

Escrennes 45300 Loiret Centre-Val de Loire



A moonlit walk … in the heart of the Loiret’s most haunted forest … Would you like to join us?

Un paseo a la luz de la luna… en el corazón del bosque más encantado del Loiret… ¿Le apetece?

Ein kleiner Spaziergang im Mondschein … im Herzen des gespenstischsten Waldes des Loiret … Wie klingt das?

