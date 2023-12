Laser Game I ASJ 36 rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou, 22 décembre 2023 07:00, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou,Eure-et-Loir

Laser Game pendant les vacances scolaires de Noël

Du 22 au 30 décembre, l’association Saint-Jean de Nogent Le Rotrou vous propose un Laser Game. L’occasion de se réchauffer ensemble dans la bonne humeur !!

Infos et résa au 06 45 59 04 68 I 5€ par pers I Partie de 30 mn + 15 mn de consignes.

2023-12-22 fin : 2023-12-30 . .

36 rue des Tanneurs

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Laser Game during the Christmas school vacations ????

From December 22 to 30, the Saint-Jean association in Nogent Le Rotrou is offering a Laser Game. An opportunity to warm up together in a good mood!

Info and booking: 06 45 59 04 68 I 5? per person I 30 min game + 15 min instructions

Juego láser durante las vacaciones escolares de Navidad ????

Del 22 al 30 de diciembre, la asociación Saint-Jean de Nogent Le Rotrou propone un Laser Game. Una buena ocasión para entrar en calor juntos y de buen humor

Información y reservas en el 06 45 59 04 68 I 5? por persona I 30 minutos de juego + 15 minutos de instrucciones

Laser Game während der Weihnachtsschulferien???

Vom 22. bis 30. Dezember bietet der Verein Saint-Jean de Nogent Le Rotrou ein Laser Game an. Die Gelegenheit, sich gemeinsam in guter Stimmung aufzuwärmen!!!

Infos und Reservierungen unter 06 45 59 04 68 I 5? pro Person I Spieldauer 30 Min. + 15 Min. Anweisungen

Mise à jour le 2023-12-05 par OT DU PERCHE