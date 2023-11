Immersion houblonnée – Dégustation créative autour du Houblon. 36 Rue des Moulins, 49080 Bouchemaine, France Pays de la Loire Bouchemaine Catégories d’Évènement: Bouchemaine

Immersion houblonnée – Dégustation créative autour du Houblon.

Samedi 10 février 2024, 10h00
36 Rue des Moulins, 49080 Bouchemaine, France

Dans le cadre de Food Angers, l'association Eco Formation Pays de la Loire propose une rencontre inédite avec 2 de ses membres professionnels. Après une visite de la brasserie Belle de Maine, vous participerez à un atelier créatif « cyanotype » accompagné par Amélie Berthou, dans lequel vous mettrez en valeur le houblon tout en dégustant une sélection de bières. Chacun repart avec sa création.

Contact: 0782068660, contact@eco-formation.org

