Faire sa bière bio à la maison 36 Rue des Moulins, 49080 Bouchemaine, France Pays de la Loire Bouchemaine, 27 janvier 2024, Bouchemaine.

Faire sa bière bio à la maison Samedi 27 janvier 2024, 08h00 36 Rue des Moulins, 49080 Bouchemaine, France Pays de la Loire

La bière artisanale n’échappe pas au « fabriqué à la maison ». Les stages de Brassage amateur encadrés par Jean Baptiste Leclercq ont pour objectif d’apprendre à faire sa propre bière avec un minimum d’investissement. Déroulé (9h-17h) : Accueil des stagiaires et présentation de la Brasserie « Belle de Maine » Apport théorique : Principes du brassage, ingrédients et mode opératoire Mise en application pratique : élaboration de la recette, brassage, matériels de brassage amateur : équipements disponibles, options, coûts mise en fermentation Le brassage est réalisé avec les équipements de la brasserie. Les brasseurs reviendront quelques semaines plus tard récupérer les bières de leur cuvée : date à définir avec Jean Baptiste Leclercq de la Brasserie Belle de Maine. Chaque stagiaire repart avec 18 bouteilles. Pour maintenir cet atelier nous avons besoin de 4 participants minimum, sinon nous devrons le reporter ! Pensez à en parler autour de vous !��

36 Rue des Moulins, 49080 Bouchemaine, France Pays de la Loire 36 Rue des Moulins, 49080 Bouchemaine, France Pays de la Loire Bouchemaine 49080 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « 0782068660contact@eco-formation.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T08:00:00+01:00 – 2024-01-27T10:00:00+01:00

2024-01-27T08:00:00+01:00 – 2024-01-27T10:00:00+01:00

bière atelier