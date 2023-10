SOIRÉE BELLES-FORÊTS PRÉPARE NOËL 36 rue des Colombages- Maison du Clément Belles-Forêts, 18 novembre 2023, Belles-Forêts.

Belles-Forêts,Moselle

Une soirée pour préparer les fêtes de fin année avec animations, spectacles et marché de Noël. L’entrée est libre.. Tout public

Samedi 2023-11-18 16:00:00 fin : 2023-11-18 21:00:00. 0 EUR.

36 rue des Colombages- Maison du Clément

Belles-Forêts 57930 Moselle Grand Est



An evening to get ready for the festive season, with entertainment, shows and a Christmas market. Admission is free.

Una velada para prepararse para las fiestas, con animaciones, espectáculos y un mercado navideño. La entrada es gratuita.

Ein Abend zur Einstimmung auf die Feiertage mit Animationen, Aufführungen und einem Weihnachtsmarkt. Der Eintritt ist frei.

