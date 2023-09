Visite guidée : Hôpital allemand 36 Rue de Trigauville Le Havre, 21 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Guerres et Paix – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Proposé par l’association Mémoire et Patrimoine Le Havre 1939-1945

Ponctué par les chants traditionnels créés par les esclaves dans les plantations guadeloupéennes, la visite vous emmène à la découverte des lieux qui, au cœur de la campagne cauchoise, témoignent des effets du commerce triangulaire. Entre chaumières, manoirs et grands domaines agricoles, elle révèle aussi bien les investissements des armateurs havrais, acteurs de la traite, que l’activité des siamoisiers, paysans-tisserands qui fabriquent des étoffes utilisées comme monnaie d’échange sur les côtes africaines.

Durée : 1h

Réservation obligatoire

Horaires de visites, réservation et paiement sur : www.memoire-et-patrimoine-le-havre.fr

Chaussures et vêtements confortables indispensables.

2023-10-21 14:00:00 fin : 2023-10-21 . .

36 Rue de Trigauville

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Guerres et Paix – Organized by Pays d’art et d’histoire.

Proposed by the association Mémoire et Patrimoine Le Havre 1939-1945

Punctuated by the traditional songs created by slaves on the plantations of Guadeloupe, the tour takes you on a voyage of discovery of the places in the heart of the Cauchois countryside that bear witness to the effects of the triangular trade. From thatched cottages and manor houses to large agricultural estates, the tour reveals the investments made by shipowners in Le Havre, who were involved in the slave trade, as well as the activities of the siamoisiers, the peasant-weavers who produced fabrics used as currency on the African coast.

Duration: 1 hour

Reservations required

Tour times, booking and payment on: www.memoire-et-patrimoine-le-havre.fr

Comfortable shoes and clothing essential

Guerras y paz – Organizado por Pays d’art et d’histoire.

Organizado por la asociación Mémoire et Patrimoine Le Havre 1939-1945

Al ritmo de las canciones tradicionales creadas por los esclavos en las plantaciones de Guadalupe, la visita le llevará a descubrir los lugares del corazón de la campiña de Cauchois que son testigos de los efectos del comercio triangular. Desde las cabañas de paja y las casas solariegas hasta las grandes propiedades agrícolas, el recorrido revela las inversiones realizadas por los armadores de Le Havre, implicados en la trata de esclavos, así como el trabajo de los siamoisiers, los tejedores campesinos que fabricaban tejidos utilizados como moneda en la costa africana.

Duración: 1 hora

Reserva obligatoria

Horarios, reserva y pago en: www.memoire-et-patrimoine-le-havre.fr

Imprescindible calzado y ropa cómodos

Kriege und Frieden – Organisiert von Pays d’art et d’histoire.

Angeboten von der Vereinigung « Mémoire et Patrimoine Le Havre 1939-1945 »

Untermalt von traditionellen Liedern, die von den Sklaven auf den Plantagen Guadeloupes gesungen wurden, führt Sie der Rundgang zu den Orten im Herzen der Landschaft des Cauchoise, die von den Auswirkungen des Dreieckshandels zeugen. Zwischen Reetdachhäusern, Herrenhäusern und großen landwirtschaftlichen Anwesen werden sowohl die Investitionen der Reedereien aus Le Havre, die am Sklavenhandel beteiligt waren, als auch die Tätigkeit der Siamoisiers, der Bauern und Weber, die Stoffe herstellten, die als Tauschmittel an den afrikanischen Küsten verwendet wurden, aufgezeigt.

Dauer: 1 Std

Reservierung erforderlich

Besuchszeiten, Buchung und Bezahlung unter: www.memoire-et-patrimoine-le-havre.fr

Bequeme Schuhe und Kleidung unerlässlich

Mise à jour le 2023-09-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche