Salon des femmes 36 Rue de Mâlon Caen, 28 octobre 2023, Caen.

Venez découvrir les services et produits des femmes entrepreneuses de Caen et alentours !ShoppingMode femme et enfantBeauté – bien-êtreRestauration Confections manuellesTatouages hennéAccessoiresBougies – parfumsLivres et histoires

Un espace activités et animations est prévu pour les enfants (maximum 1h par enfant).

Parking gratuit..

2023-10-28 11:00:00 fin : 2023-10-28 19:00:00. .

36 Rue de Mâlon

Caen 14000 Calvados Normandie



Come and discover the services and products of women entrepreneurs from Caen and the surrounding area!ShoppingWomen’s and children’s fashionBeauty – well-beingRestaurationHandicraftsHenna tattoosAccessoriesCandles – perfumesBooks and stories

Activities and entertainment for children (maximum 1 hour per child).

Free parking.

Venga a descubrir los servicios y productos de las mujeres empresarias de Caen y alrededores! ComprasModa femenina e infantilBelleza – bienestarRestauraciónHandicraftsTatuajes de hennaAccesoriosVelas – perfumesLibros y cuentos

Un espacio de actividades y animación está a disposición de los niños (máximo 1 hora por niño).

Aparcamiento gratuito.

Entdecken Sie die Dienstleistungen und Produkte von Unternehmerinnen aus Caen und Umgebung!ShoppingDamen- und KindermodeBeauty – WellnessRestaurants HandarbeitenHenna-TattoosAccessoiresKerzen – ParfümsBücher und Geschichten

Für Kinder gibt es einen Bereich für Aktivitäten und Animationen (maximal 1 Stunde pro Kind).

Kostenlose Parkplätze.

