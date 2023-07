TOURNOI DE FOOTBALL 36 rue de Lorraine Fresse-sur-Moselle, 9 juillet 2023, Fresse-sur-Moselle.

Fresse-sur-Moselle,Vosges

Le FCSMF organise un tournoi de football au stade de Fresse-sur-Moselle. Equipes de 7 joueurs, maillots à gagner. Buvette et restauration sur place.. Tout public

Dimanche 2023-07-09 09:00:00 fin : 2023-07-09 . 5 EUR.

36 rue de Lorraine Stade Livio Peduzzi

Fresse-sur-Moselle 88160 Vosges Grand Est



The FCSMF is organizing a soccer tournament at the Fresse-sur-Moselle stadium. Teams of 7 players, jerseys to be won. Refreshments and snacks on site.

La FCSMF organiza un torneo de fútbol en el estadio de Fresse-sur-Moselle. Equipos de 7 jugadores, camisetas a ganar. Refrescos y catering in situ.

Der FCSMF organisiert ein Fußballturnier im Stadion von Fresse-sur-Moselle. Mannschaften mit 7 Spielern, Trikots zu gewinnen. Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-19 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES