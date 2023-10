RencontreS, une pièce de théâtre improvisée 36 Rue de l’Église de Vaucelles Caen, 3 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

« RencontreS », une pièce de théâtre improvisée inédite où chaque représentation est une création originale.

A partir d’éléments choisis par VOUS, les trois comédiens et leur régisseur entameront une histoire tantôt dramatique, tantôt joyeuse, au gré des rencontres des personnages ! VOUS serez sollicités lors du spectacle pour prendre des décisions majeures et les comédiens s’y adapteront à chaque représentation.

Lors de chaque représentation, les artistes incarneront un panel de personnages variés favorisant les interactions entre eux et les faisant parfois rire, parfois pleurer, bref vivre ! Alors installez vous confortablement et laissez nous venir à votre Rencontre !.

2023-11-03 20:30:00 fin : 2023-11-03 21:45:00. .

36 Rue de l’Église de Vaucelles El Camino

Caen 14000 Calvados Normandie



« RencontreS », an original improvised play in which each performance is an original creation.

Using elements chosen by YOU, the three actors and their stage manager will tell a story, sometimes dramatic, sometimes joyful, as the characters meet! YOU will be asked to make major decisions during the show, and the actors will adapt to these decisions for each performance.

During each performance, the performers will embody a wide range of characters, encouraging them to interact with each other, sometimes laughing, sometimes crying – in short, to live! So make yourself comfortable and let us come and meet you!

« RencontreS », una obra original improvisada en la que cada representación es una creación original.

A partir de elementos elegidos por USTED, los tres actores y su director de escena se embarcarán en una historia a veces dramática, a veces alegre, ¡a medida que los personajes se van encontrando! Durante el espectáculo, se te pedirá que tomes algunas decisiones importantes, y los actores se adaptarán a ellas en cada representación.

Durante cada representación, los intérpretes encarnarán una gama variada de personajes, animándoles a interactuar entre sí y a veces a reír, a veces a llorar… en resumen, ¡a vivir! Póngase cómodo y venga a conocernos

« RencontreS » ist ein neuartiges improvisiertes Theaterstück, bei dem jede Aufführung eine eigene Kreation ist.

Ausgehend von Elementen, die SIE auswählen, beginnen die drei Schauspieler und ihr Regisseur eine Geschichte, die mal dramatisch, mal heiter ist, je nach den Begegnungen der Figuren! SIE werden während der Aufführung aufgefordert, wichtige Entscheidungen zu treffen, und die Darsteller werden sich bei jeder Aufführung darauf einstellen.

Bei jeder Aufführung verkörpern die Darsteller eine Vielzahl unterschiedlicher Charaktere, die die Interaktion zwischen ihnen fördern und sie manchmal zum Lachen, manchmal zum Weinen, kurzum zum Leben bringen! Machen Sie es sich also bequem und lassen Sie uns zu Ihnen kommen!

Mise à jour le 2023-10-17 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité