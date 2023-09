Flâneries urbaines et dessin d’observation 36 rue de la République Martigues, 30 septembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Rencontrer, dessiner et partager en compagnie de l’association Esprit Carnet à Martigues. Au départ de la galerie de la Raffinerie dans le quartier de l’Ile, partez dans le centre-ville de Martigues pour croquer la ville..

2023-09-30 14:00:00 fin : 2023-09-30 . .

36 rue de la République Galerie de la Raffinerie

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Meet, draw and share with the Esprit Carnet association in Martigues. Departing from the Raffinerie gallery in the Ile district, head into the city center of Martigues to take a look at the city.

Conoce, dibuja y comparte con la asociación Esprit Carnet de Martigues. Saliendo de la galería Raffinerie en el distrito de Ile, diríjase al centro de la ciudad de Martigues para echar un vistazo a la ciudad.

Treffen, zeichnen und teilen Sie mit dem Verein Esprit Carnet in Martigues. Von der Galerie Raffinerie im Stadtteil Ile aus begeben Sie sich in die Innenstadt von Martigues, um einen Blick auf die Stadt zu werfen.

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de Tourisme de Martigues