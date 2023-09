Exposition par Michèle Bérenguier 36 rue de la république Martigues, 27 septembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Michèle Bérenguier expose à la galerie de la Raffinerie dans le quartier de l’île.

Découvrez sa peinture, ses créations joyeuses et toniques..

2023-09-27 fin : 2023-10-21 . .

36 rue de la république Galerie de la Raffinerie

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Michèle Bérenguier exhibits at the Raffinerie gallery in the Ile district.

Discover her painting, her joyful and tonic creations.

Michèle Bérenguier expone en la galería Raffinerie, en el barrio de Ile.

Descubra su pintura, sus creaciones alegres y tónicas.

Michèle Bérenguier stellt in der Galerie Raffinerie im Quartier de l’île aus.

Entdecken Sie ihre Malerei, ihre fröhlichen und belebenden Kreationen.

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de Tourisme de Martigues