Visites guidées Maison de la Boucherie 36 Rue de la Boucherie Limoges, 4 juillet 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Visite guidée de la Maison Traditionnelle de la Boucherie.

La maison traditionnelle de la Boucherie met en scène la vie des bouchers et de leurs familles qui abattaient sur place, vendaient et cuisaient au rez-de-chaussée, vivaient dans les étages, tout en séchant des centaines de peaux de moutons et de porcs dans des greniers à claire-voie.

Outils, photos, écrits, mobiliers témoignent avec émotion de l’intimité d’une communauté fidèle à ses traditions, à sa foi et à son métier.

Durée de 30 à 45 minutes (pas de réservation)

Jauge limitée par visite..

2023-07-04 fin : 2023-07-26 18:00:00. EUR.

36 Rue de la Boucherie Maison Traditionnelle de la Boucherie

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Guided tour of the Maison Traditionnelle de la Boucherie.

The Maison Traditionnelle de la Boucherie showcases the lives of butchers and their families, who slaughtered, sold and cooked on the first floor, and lived on the upper floors, while drying hundreds of sheep and pig skins in louvered attics.

Tools, photos, writings and furnishings bear moving witness to the intimacy of a community faithful to its traditions, its faith and its craft.

Duration: 30 to 45 minutes (no reservations required)

Limited number of visitors per tour.

Visita guiada a la Maison Traditionnelle de la Boucherie.

La Casa Tradicional de la Carnicería da vida a los carniceros y sus familias, que sacrificaban, vendían y cocinaban en la planta baja y vivían en los pisos superiores, mientras secaban cientos de pieles de oveja y cerdo en desvanes diáfanos.

Herramientas, fotos, escritos y muebles dan testimonio conmovedor de la intimidad de una comunidad fiel a sus tradiciones, su fe y su oficio.

Duración: de 30 a 45 minutos (sin reserva previa)

Número limitado de visitantes por visita.

Geführte Tour durch das traditionelle Haus der Metzgerei.

Das traditionelle Haus der Metzgerei zeigt das Leben der Metzger und ihrer Familien, die vor Ort schlachteten, verkauften und im Erdgeschoss kochten, in den oberen Stockwerken lebten und gleichzeitig Hunderte von Schaf- und Schweinehäuten in den vergitterten Dachböden trockneten.

Werkzeuge, Fotos, Schriften und Möbel zeugen auf emotionale Weise von der Intimität einer Gemeinschaft, die ihren Traditionen, ihrem Glauben und ihrem Beruf treu geblieben ist.

Dauer: 30 bis 45 Minuten (keine Reservierung erforderlich)

Begrenzte Besucherzahl pro Besuch.

