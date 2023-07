« Accolades eaux plurielles », festival d’arts en pays normands, 2ème édition. 36 rue de Beuzeville – Les Veys Carentan-les-Marais, 31 juillet 2023, Carentan-les-Marais.

Carentan-les-Marais,Manche

Le haras du Vieux Château et le lieu Daguet accueilleront le festival d’arts, théâtre, musique, littérature et peinture retrouveront leur public en ces lieux uniques, de part et d’autre de la Vire, pour cinq jours de créations et de performances..

Lundi 2023-07-31 fin : 2023-08-03 . .

36 rue de Beuzeville – Les Veys Haras du Vieux Château

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie



The Vieux Château stud farm and the Daguet place will host the arts festival, theater, music, literature and painting will find their public in these unique places, on both sides of the Vire, for five days of creations and performances.

La yeguada del Vieux Château y el emplazamiento de Daguet acogerán el festival artístico, en el que el teatro, la música, la literatura y la pintura se darán cita en estos lugares únicos, a ambos lados del Vire, durante cinco días de creaciones y representaciones.

Das Haras du Vieux Château und der Ort Daguet werden das Kunstfestival beherbergen. Theater, Musik, Literatur und Malerei werden an diesen einzigartigen Orten auf beiden Seiten des Flusses Vire ihr Publikum finden und fünf Tage lang Kreationen und Aufführungen bieten.

Mise à jour le 2023-07-01 par Normandie Tourisme / Attitude Manche