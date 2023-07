Festival « Accolades eaux plurielles » 36 rue de Beuzeville Carentan-les-Marais, 3 août 2023, Carentan-les-Marais.

Carentan-les-Marais,Manche

16h : visite interactive des expositions.

Médiation culturelle – entrée libre *

18h : Biber tzigane, concert – ensemble la T’empesta.

20h clôture : Hugo, La Fontaine, Rimbaud, et tant d’autres… théâtre – Camille Briot, Denis Obitz, Yvan Varco..

2023-08-03 fin : 2023-08-03 . .

36 rue de Beuzeville Haras du Vieux Château

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie



4pm: interactive tour of the exhibitions.

Cultural mediation – free admission *

6pm: Biber tzigane, concert – ensemble la T’empesta.

8pm closing: Hugo, La Fontaine, Rimbaud, and so many others… theater – Camille Briot, Denis Obitz, Yvan Varco.

16.00 h: visita interactiva a las exposiciones.

Mediación cultural – entrada gratuita *

18.00 h: Biber tzigane, concierto – ensemble la T’empesta.

20.00 h: clausura: Hugo, La Fontaine, Rimbaud, y tantos otros… teatro – Camille Briot, Denis Obitz, Yvan Varco.

16 Uhr: Interaktive Führung durch die Ausstellungen.

Kulturvermittlung – freier Eintritt *

18 Uhr: Zigeunerbiber, Konzert – Ensemble la T’empesta.

20 Uhr Abschluss: Hugo, La Fontaine, Rimbaud und viele andere… Theater – Camille Briot, Denis Obitz, Yvan Varco.

Mise à jour le 2023-07-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche