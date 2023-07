Festival « Accolades eaux plurielles » 36 rue de Beuzeville Carentan-les-Marais, 31 juillet 2023, Carentan-les-Marais.

Carentan-les-Marais,Manche

16h : visite interactive des expositions.

Médiation culturelle – entrée libre *

18h : Arpeggione! , récital piano guitare.

Jacques Dor – Franck Ladouce.

20h : Tristan et Iseut, conte en musique.

Philippe Vaillant et Franck Ladouce..

2023-07-31

36 rue de Beuzeville Haras du Vieux Château

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie



4pm: interactive tour of the exhibitions.

Cultural mediation – free admission *

6pm: Arpeggione! piano-guitar recital.

Jacques Dor – Franck Ladouce.

8pm: Tristan et Iseut, musical tale.

Philippe Vaillant and Franck Ladouce.

16.00 h: visita interactiva a las exposiciones.

Mediación cultural – entrada gratuita *

18.00 h: ¡Arpeggione! recital de piano y guitarra.

Jacques Dor – Franck Ladouce.

20.00 h: Tristán e Isolda, un cuento musicado.

Philippe Vaillant y Franck Ladouce.

16 Uhr: Interaktive Führung durch die Ausstellungen.

Kulturvermittlung – freier Eintritt *

18 Uhr: Arpeggione! klavier- und Gitarrenkonzert.

Jacques Dor – Franck Ladouce.

20 Uhr: Tristan und Isolde, Märchen mit Musik.

Philippe Vaillant und Franck Ladouce.

