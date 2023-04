Exposition de Catherine Chauviré au 36 Quai des Arts 36, rue Brisson, 1 février 2023, Niort.

Découvrez les oeuvres de Catherine Chauviré au 36 quai des arts.

De février à fin avril vous retrouverez ses tableaux de peinture/dessin inspirés du monde de la marionnette.

Entrée libre.

Ouvertures de la boutique : du mardi au samedi, de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h

sans interruption le midi les jeudis et samedis..

2023-02-01 à ; fin : 2023-04-30 . .

36, rue Brisson

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Discover the works of Catherine Chauviré at 36 quai des arts.

From February to the end of April you will find her paintings/drawings inspired by the world of puppetry.

Free entrance.

Opening hours of the store : Tuesday to Saturday, from 10:30 am to 1 pm and from 3 pm to 7 pm

without interruption at lunchtime on Thursdays and Saturdays.

Descubra las obras de Catherine Chauviré en el 36 quai des arts.

De febrero a finales de abril encontrará sus pinturas/dibujos inspirados en el mundo de las marionetas.

Entrada gratuita.

Horario de apertura de la tienda: de martes a sábado, de 10.30 a 13.00 h. y de 15.00 a 19.00 h

sin interrupción a la hora de comer los jueves y sábados.

Entdecken Sie die Werke von Catherine Chauviré im 36 Quai des Arts.

Von Februar bis Ende April finden Sie ihre Gemälde/Zeichnungen, die von der Welt der Marionette inspiriert sind.

Freier Eintritt.

Öffnungszeiten der Boutique: Dienstag bis Samstag von 10:30 bis 13:00 Uhr und von 15:00 bis 19:00 Uhr

donnerstags und samstags ohne Mittagspause.

Mise à jour le 2023-02-18 par OT Niort Marais Poitevin