Visite de Porcelaine Alain Babule Design 36 Route du Verdoyer Verneuil-sur-Vienne, 25 juillet 2024, Verneuil-sur-Vienne.

Verneuil-sur-Vienne Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-25 00:00:00

fin : 2024-07-26 00:00:00

Alain Babule est artisan décorateur sur porcelaine de Limoges.

Il créé ses décors ou ceux de ses clients et il les réalise sur de la porcelaine de Limoges blanche ou bleu de four en or / platine -mat et/ou brillant- et / ou en couleur(s), qu’il prépare lui-même puis fait cuire les pièces dans un four à environ 850°.

Alain Babule a également des pièces avec des décalcomanies.

Visite de l’entreprise

Durée : 30 – 1h30

Nombre de visiteurs : 1 à 10

Informations visite :

– Réservations auprès de l’entreprise

– Visites en juillet sur réservation

– Visites gratuites ou au prix de 2 €/personne en cas de réalisation de décor

– Possibilité de venir chercher gratuitement les visiteurs venant de l’aéroport

– Parking disponible

– Participations a des ateliers pour 2€/personne

– Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

– Autre langues : English.

EUR.

36 Route du Verdoyer Porcelaine Alain Babule Design

Verneuil-sur-Vienne 87430 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-09-19 par OT Limoges Métropole