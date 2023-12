A vos souhaits ! 36 Route du Caplanne Salles, 4 décembre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Plongez dans l’univers unique du cabaret d’hiver « À vos souhaits ! », un spectacle étonnant qui vous fera éternuer de rire, tout en répandant le virus du plaisir et de la joie.

Imaginez un voyage extraordinaire à travers une mosaïque d’univers variés, où le théâtre et le cinéma se rencontrent pour créer un spectacle éclatant. Chaque numéro est une explosion d’énergie, une épidémie de rires contagieux qui vous emporte dans un tourbillon d’émotions.

Que vous soyez amateur de comédie, passionné de cinéma ou que vous ayez simplement envie de passer un beau et bon moment, « À vos souhaits » est le remède parfait.

Alors, laissez-vous emporter par cette épidémie de bonheur et venez éternuer de rire avec nous… « À vos souhaits !”.

Dounia Bouhajeb – Metteure en scène.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

36 Route du Caplanne

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Immerse yourself in the unique world of the winter cabaret « À vos souhaits! », an astonishing show that will make you sneeze with laughter, while spreading the virus of fun and joy.

Imagine an extraordinary journey through a mosaic of varied universes, where theater and cinema meet to create a dazzling spectacle. Each number is an explosion of energy, an epidemic of infectious laughter that sweeps you along in a whirlwind of emotions.

Whether you’re a comedy fan, a film buff or just want to have a good time, « À vos souhaits » is the perfect remedy.

So let yourself be swept away by this epidemic of happiness, and join us in sneezing with laughter… « À vos souhaits!

Dounia Bouhajeb ? Director

Sumérjase en el mundo único del cabaret de invierno « À vos souhaits! », un asombroso espectáculo que le hará estornudar de risa, mientras contagia el virus de la diversión y la alegría.

Imagine un viaje extraordinario a través de un mosaico de mundos diferentes, donde el teatro y el cine se unen para crear un espectáculo deslumbrante. Cada número es una explosión de energía, una epidemia de risa contagiosa que le arrastra en un torbellino de emociones.

Tanto si le gusta la comedia como si es un cinéfilo o simplemente quiere pasar un buen rato, « À vos souhaits » es el remedio perfecto.

Así que déjese arrastrar por esta epidemia de felicidad y venga a estornudar con nosotros… ¿ »À vos souhaits »?.

Dounia Bouhajeb ? Directora

Tauchen Sie ein in die einzigartige Welt des Winterkabaretts « Gesundheit! », einer erstaunlichen Show, die Sie vor Lachen niesen lässt und gleichzeitig den Virus des Spaßes und der Freude verbreitet.

Stellen Sie sich eine außergewöhnliche Reise durch ein Mosaik aus verschiedenen Welten vor, in denen Theater und Film aufeinandertreffen, um eine fulminante Show zu kreieren. Jede Nummer ist eine Explosion von Energie, eine Epidemie ansteckenden Lachens, die Sie in einen Strudel der Emotionen reißt.

Ob Sie nun ein Comedy-Fan sind, sich für Filme begeistern oder einfach nur eine schöne und gute Zeit verbringen möchten, « À vos souhaits » ist das perfekte Heilmittel.

Lassen Sie sich also von dieser Epidemie des Glücks mitreißen und niesen Sie mit uns vor Lachen… « Gesundheit! »?

Dounia Bouhajeb ? Regisseurin

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Val de l’Eyre