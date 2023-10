Soirée choucroute de la mer à l’Auberge du Vieux Tour 36.Route Départementale 677 Canapville, 3 novembre 2023, Canapville.

Canapville,Calvados

Profitez d’un vendredi gourmet au Vieux Tour :

Au menu :

Cocktail du jour et ses amuses bouche,

Mise en bouche autour de la mer,

La choucroute de la mer crème d’estragon,

Le duo de fromages,

Le dessert du chef,

Vin blanc d’Alsace et vin rouge.

Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération..

2023-11-03 19:00:00 fin : 2023-11-03 . .

36.Route Départementale 677 Le Vieux Tour

Canapville 14800 Calvados Normandie



Menu bar en croûte !

Appetizer : Seafood ceviche

Main course : Salt crusted sea bass and its garnish

Dessert : Pineapple and mango with ice cream and coconut crumble

Disfrute de un viernes gastronómico en Le Vieux Tour :

En el menú:

Cóctel del día y aperitivos,

Apetitosos platos de marisco,

Chucrut de marisco con crema de estragón,

Dúo de quesos,

El postre del chef,

Vino blanco y tinto de Alsacia.

El abuso de alcohol es peligroso para la salud. Beba con moderación.

Genießen Sie einen Gourmet-Freitag im Vieux Tour :

Auf dem Menü stehen:

Cocktail des Tages und Amuse bouche,

Appetithäppchen rund um das Meer,

Das Sauerkraut des Meeres Estragoncreme,

Das Käseduo,

Das Dessert des Küchenchefs,

Elsässischer Weißwein und Rotwein.

Achtung, Alkoholmissbrauch ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.

