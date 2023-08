Jardin de pots 36 route de prétot Lithaire Montsenelle, 15 octobre 2023, Montsenelle.

Montsenelle,Manche

L’été se termine et l’automne arrive à grands pas, c’est le moment de faire des plantations dans le jardin ou en pot.

La poterie « Au Grès du Temps », spécialisée dans les grès résistant au gel, organise son atelier une fête des plantes intitulée « Jardin de pots » de 10h à 18h avec la participation de 2 pépiniéristes.

2023-10-15 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. .

36 route de prétot Lithaire

Montsenelle 50250 Manche Normandie



With summer drawing to a close and autumn just around the corner, it’s time to get planting in the garden or in pots.

The « Au Grès du Temps » pottery, specializing in frost-resistant stoneware, is organizing a plant festival entitled « Jardin de pots » from 10am to 6pm, with the participation of 2 nurserymen.

Con el verano llegando a su fin y el otoño a la vuelta de la esquina, es hora de ponerse a plantar en el jardín o en macetas.

La alfarería « Au Grès du Temps », especializada en gres resistente a las heladas, organiza de 10.00 a 18.00 horas un festival de plantas titulado « Jardin de pots », con la participación de 2 viveristas.

Der Sommer geht zu Ende und der Herbst steht vor der Tür. Jetzt ist es an der Zeit, im Garten oder in Töpfen zu pflanzen.

Die Töpferei « Au Grès du Temps », die auf frostbeständiges Steinzeug spezialisiert ist, veranstaltet in ihrer Werkstatt ein Pflanzenfest mit dem Titel « Topfgarten » von 10 bis 18 Uhr unter Beteiligung von zwei Baumschulen.

