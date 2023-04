Domaine Claude Bentz 36, route de Mondorf L-5552 Remich, 4 juin 2023, Remich.

Portes ouvertes afin de déguster notre nouveau millésime 2022 ou pour simplement se faire plaisir entre amis/ entre famille d’un bon verre de vin ou de crémant dans notre jardin.

Au 1er juin 2022, le domaine viticole Claude Bentz a fêté l'ouverture d'un nouveau siège inédit, qui marie le vin, à l'architecture et à la nature. Désormais, ce lieu accueille vos événements privés et professionnels. À l'intérieur, le béton est travaillé avec beaucoup de savoir-faire pour livrer plusieurs textures et couleurs différentes. Le bois de la vinothèque rappelle le chêne des barriques et la vigne même. Les sols sont constitués d'un très beau terrazzo dont les agrégats sont des pierres mosellanes concassées. Quant à la lumière, omniprésente, elle est diffusée par de larges surfaces vitrées qui, à l'arrière du bâtiment (côté grande salle de réception) ouvrent sur une grande terrasse et le magnifique jardin digne d'Alice aux Pays des Merveilles.

Un jardin extraordinaire, orienté plein sud sur une surface d’un hectare, découvrez et admirez un havre de tranquillité.

Laissez-vous enchanter par le charme de cet endroit autant fantaisiste que fantastique. Les « Special Wine Guests », ces figures en papier-mâché de deux mètres de hauteur mariant le jardinage et la viniculture, se réjouissent de pouvoir vous accueillir. En flânant le long des parterres de roses et d’arbustes soigneusement agencés, entre les haies et arbres fruitiers, les visiteurs rencontreront une société légère, ces dames vertes et ces joueurs de cartes. Le lieu s’ouvre à la magie, celle d’une nature généreuse bigarrée de couleurs, de formes et de parfums.

La visite et la dégustation du nouveau millésime sont gratuites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

© domaine Claude Bentz