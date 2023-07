Visite de la ferme 36 route de bellac Saint-Brice-sur-Vienne, 22 juillet 2023, Saint-Brice-sur-Vienne.

Saint-Brice-sur-Vienne,Haute-Vienne

De 15h à 16h30, visite de la ferme et du séchoir à plante, animation sur la biodiversité, nourrissage des animaux et dégustation de produits (sur réservation par mail ou téléphone)..

2023-07-22 fin : 2023-08-19 16:30:00. EUR.

36 route de bellac Le Ferme de la pensée sauvage

Saint-Brice-sur-Vienne 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From 3 pm to 4:30 pm, visit the farm and plant dryer, enjoy a talk on biodiversity, feed the animals and taste our products (please reserve by e-mail or telephone).

De 15.00 a 16.30 h, visite la granja y el secadero de plantas, disfrute de una charla sobre biodiversidad, dé de comer a los animales y deguste los productos (reserva por correo electrónico o teléfono).

Von 15:00 bis 16:30 Uhr: Besuch des Bauernhofs und des Pflanzentrockners, Animation zur Biodiversität, Fütterung der Tiere und Verkostung der Produkte (Reservierung per E-Mail oder Telefon erforderlich).

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Porte Océane du Limousin