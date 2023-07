Visite à la ferme 36 route de Bellac Saint-Brice-sur-Vienne, 22 juillet 2023, Saint-Brice-sur-Vienne.

Saint-Brice-sur-Vienne,Haute-Vienne

La ferme de la pensée sauvage vous ouvre ses portes à Saint-Brice-sur-Vienne. Venez découvrir cette ferme et son activité. Au programme : visite de la ferme, des cultures, des serres, du séchoir à plantes; nourrissage des animaux, poules, lapins et chèvres; et cerise sur le gâteau, dégustation de produits de la ferme. N’oubliez pas de réserver à l’avance, les places sont limitées (15 personnes max)..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 16:30:00. EUR.

36 route de Bellac La Ferme de la pensée Sauvage

Saint-Brice-sur-Vienne 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



La ferme de la pensée sauvage opens its doors to you in Saint-Brice-sur-Vienne. Come and discover this farm and its activities. On the program: tour of the farm, crops, greenhouses, plant drying room; feeding of the animals, chickens, rabbits and goats; and the icing on the cake, tasting of farm products. Don’t forget to book in advance, as places are limited (15 people max).

La ferme de la pensée sauvage le abre sus puertas en Saint-Brice-sur-Vienne. Venga a descubrir esta granja y sus actividades. En el programa: visita de la granja, sus cultivos, invernaderos y secadero de plantas; alimentación de los animales, gallinas, conejos y cabras; y, como colofón, degustación de los productos de la granja. No olvide reservar con antelación, ya que las plazas son limitadas (15 personas como máximo).

Der Bauernhof La Ferme de la pensée sauvage öffnet seine Türen für Sie in Saint-Brice-sur-Vienne. Entdecken Sie den Bauernhof und seine Aktivitäten. Auf dem Programm stehen: Besichtigung des Bauernhofs, der Anbauflächen, der Gewächshäuser und des Pflanzentrockners; Fütterung der Tiere, Hühner, Kaninchen und Ziegen; und als Sahnehäubchen eine Verkostung der Hofprodukte. Vergessen Sie nicht, im Voraus zu buchen, da die Plätze begrenzt sind (max. 15 Personen).

Mise à jour le 2023-07-14 par OT Porte Océane du Limousin