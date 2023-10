Conférence sur la Lithothérapie 36 Quartier d’Augreilh Saint-Sever, 15 octobre 2023, Saint-Sever.

Saint-Sever,Landes

L’association Agrimony organise une conférence autour de la lithothérapie, médecine douce à base de pierre et minéraux, animée par Nicolas Marquat.

venez nombreux !.

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . .

36 Quartier d’Augreilh Maison des Associations

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Agrimony association is organizing a conference on lithotherapy, an alternative medicine based on stones and minerals, hosted by Nicolas Marquat.

come one, come all!

La asociación Agrimony organiza una conferencia sobre la litoterapia, una medicina alternativa basada en piedras y minerales, dirigida por Nicolas Marquat.

¡Venga uno, vengan todos!

Der Verein Agrimony organisiert eine Konferenz über Lithotherapie, eine sanfte Medizin auf der Grundlage von Steinen und Mineralien, die von Nicolas Marquat geleitet wird.

kommen Sie zahlreich!

