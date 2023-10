Bric-à-brac 36 promenade de La Barre Anglet, 14 octobre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

L’Association Amitié Tiers Monde organise une vente d’objets divers, au bénéfice des œuvres caritatives de la Congrégation des Servantes de Marie d’Anglet..

2023-10-14 fin : 2023-10-15 . EUR.

36 promenade de La Barre Notre-Dame du refuge

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Association Amitié Tiers Monde is organizing a sale of various items to benefit the charitable work of the Congrégation des Servantes de Marie d?Anglet.

La Asociación Amitié Tiers Monde organiza una venta de diversos artículos en beneficio de la obra caritativa de la Congrégation des Servantes de Marie d’Anglet.

Der Verein Amitié Tiers Monde organisiert einen Verkauf von verschiedenen Gegenständen zugunsten der karitativen Arbeit der Kongregation der Dienerinnen Mariens in Anglet.

