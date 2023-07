L’été au Dolce – Enzo D’Incau 36 Place Robert Darniche Monségur, 22 juillet 2023, Monségur.

Monségur,Gironde

Ce week-end venez fêter les deux ans du Dolce en musique. Ce samedi soir, c’est Enzo D’Incau qui sera à l’honneur. Jeune artiste monségurais, il vous propose un concert de reprises des années 80 à nos jours, ainsi que des compositions originales. Une expérience musicale pleine d’émotions et de romantisme..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 22:00:00. EUR.

36 Place Robert Darniche Le Dolce

Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This weekend, celebrate the Dolce’s second anniversary with music. This Saturday evening, Enzo D’Incau will be in the spotlight. A young artist from Monegur, he will offer a concert of covers from the 80s to the present day, as well as original compositions. A musical experience full of emotion and romance.

Este fin de semana, venga a celebrar el segundo aniversario del Dolce con buena música. El sábado por la noche, Enzo D’Incau será el protagonista. Joven artista de Monségur, ofrecerá un concierto de versiones desde los años 80 hasta nuestros días, así como composiciones originales. Una experiencia musical llena de emoción y romanticismo.

Feiern Sie dieses Wochenende das zweijährige Bestehen des Dolce mit Musik. Am Samstagabend steht Enzo D’Incau im Mittelpunkt. Der junge Künstler aus Monségurais bietet Ihnen ein Konzert mit Coversongs aus den 80er Jahren bis heute sowie Eigenkompositionen. Ein musikalisches Erlebnis voller Emotionen und Romantik.

