L’été au Dolce – Bordario 36 Place Robert Darniche Monségur, 21 juillet 2023, Monségur.

Monségur,Gironde

Ce week-end, venez fêter les deux ans du Dolce en musique. Cela commence vendredi soir avec Bordario.

Le trio puise son inspiration au sein de la musique nord américaine (dans un univers aux frontières de la bande originale du film O’Brother), de la culture manouche et de ses différentes expériences de tournées en France comme à l’étranger. Un métissage culturel qui offre un panel musical énergique et surprenant dans une ambiance conviviale..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 22:00:00. EUR.

36 Place Robert Darniche Le DOLCE

Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This weekend, celebrate two years of Dolce with music. It all starts on Friday evening with Bordario.

The trio draws its inspiration from North American music (in a universe bordering on the soundtrack of the film O’Brother), from Gypsy culture and from its various touring experiences in France and abroad. A cultural mix that offers an energetic and surprising musical panel in a convivial atmosphere.

Este fin de semana, celebre los dos años de Dolce con música. Comienza el viernes por la noche con Bordario.

El trío se inspira en la música norteamericana (en un universo que roza la banda sonora de la película O’Brother), en la cultura gitana y en sus diversas experiencias de gira en Francia y en el extranjero. El resultado es una mezcla musical enérgica y sorprendente en un ambiente cordial.

Feiern Sie an diesem Wochenende das zweijährige Bestehen des Dolce mit Musik. Es beginnt am Freitagabend mit Bordario.

Das Trio schöpft seine Inspiration aus der nordamerikanischen Musik (in einem Universum, das an den Soundtrack des Films O’Brother grenzt), aus der Gypsy-Kultur und aus seinen verschiedenen Tournee-Erfahrungen in Frankreich und im Ausland. Eine kulturelle Mischung, die ein energiegeladenes und überraschendes musikalisches Panel in einer geselligen Atmosphäre bietet.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT de l’Entre-deux-Mers