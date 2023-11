Salon des peintres 36 Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère, 9 décembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Seront exposés : Barbier Joelle, Jereme Debra; Pascal Poujol; Martine Revol, Lisiane Grommier, Jean Michel Jounier, Thierry, Agathe Boutra, David Heyrault, Sabrina Brissart, Véronique Bossan.

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

36 Place Jean Jaurès Galerie de la Cité de la chaussure

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On display will be: Barbier Joelle, Jereme Debra; Pascal Poujol; Martine Revol, Lisiane Grommier, Jean Michel Jounier, Thierry, Agathe Boutra, David Heyrault, Sabrina Brissart, Véronique Bossan

Se expondrán : Barbier Joelle, Jereme Debra; Pascal Poujol; Martine Revol, Lisiane Grommier, Jean Michel Jounier, Thierry, Agathe Boutra, David Heyrault, Sabrina Brissart, Véronique Bossan

Ausgestellt werden: Barbier Joelle, Jereme Debra; Pascal Poujol; Martine Revol, Lisiane Grommier, Jean Michel Jounier, Thierry, Agathe Boutra, David Heyrault, Sabrina Brissart, Véronique Bossan

