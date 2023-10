Visite guidée des Ateliers de la Cité de la Chaussure 36 Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère, 28 octobre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Venez découvrir l’histoire de la chaussure à Romans et les grandes étapes de fabrication grâce à la visite des ateliers de Made In Romans.

Certaines visites se font sans les ouvriers. Merci de vous renseigner à l’accueil de l’office de tourisme..

2023-10-28 11:00:00 fin : 2023-10-28 . EUR.

36 Place Jean Jaurès Cité de la Chaussure

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover the history of the shoe industry in Romans and the main stages of production thanks to a visit to the Made In Romans workshops.

Some visits are done without the workers. Please ask at the tourist office reception.

Venga a descubrir la historia del calzado en Roma y las principales etapas de fabricación gracias a una visita a los talleres de Made In Romans.

Algunas visitas se realizan sin los trabajadores. Pregunte en la recepción de la Oficina de Turismo.

Entdecken Sie bei einem Besuch der Werkstätten von Made In Romans die Geschichte der Schuhe in Romans und die wichtigsten Etappen der Herstellung.

Einige Besichtigungen finden ohne die Arbeiter statt. Bitte erkundigen Sie sich am Empfang des Fremdenverkehrsamtes.

