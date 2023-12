Visite guidée des Ateliers de la Cité de la Chaussure 36 Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère, 1 décembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-01

fin : 2023-12-23

Venez découvrir l’histoire de la chaussure à Romans et les grandes étapes de fabrication grâce à la visite des ateliers de Made In Romans.

Certaines visites se font sans les ouvriers. Merci de vous renseigner à l’accueil de l’office de tourisme..

Venez découvrir l’histoire de la chaussure à Romans et les grandes étapes de fabrication grâce à la visite des ateliers de Made In Romans.

Certaines visites se font sans les ouvriers. Merci de vous renseigner à l’accueil de l’office de tourisme.

EUR.

36 Place Jean Jaurès Cité de la Chaussure

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mise à jour le 2023-12-20 par Valence Romans Tourisme