La nuit de la lecture 36 place Gelouse Dax, 20 janvier 2024, Dax.

Dax Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 10:00:00

fin : 2024-01-20 12:00:00

Ateliers d’animation et d’éveil à la nature par les sens. Venez jouer en famille devant les trésors de la nature des Landes ! »

– parcours sensoriel avec les éléments de la forêt

– atelier boite à toucher des trésors nature

– atelier frappé végétal (empreinte végétale sur tissu)

– atelier labyrinthe vert

– raconte tapis sensoriel ou kamishibai.

36 place Gelouse Mediathèque

Dax 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par OT Grand Dax