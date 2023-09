Tournoi du Centenaire 36 Place du Stade Soorts-Hossegor, 23 septembre 2023, Soorts-Hossegor.

Soorts-Hossegor,Landes

Affûtez vos raquettes, repassez vos shorts, jupettes et polos ! Les courts de terre battue de l’Hossegor Tennis Club attendent de départager les meilleurs compétiteurs et compétitrices du 100e anniversaire d’Hossegor !.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . .

36 Place du Stade Hossegor Tennis Club

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine



Sharpen your rackets, iron your shorts, skirts and polo shirts! The clay courts of the Hossegor Tennis Club are waiting to decide between the best male and female competitors of Hossegor?s 100th anniversary!

¡Afilen sus raquetas, planchen sus pantalones cortos, faldas y polos! ¡Las pistas de tierra batida del Club de Tenis de Hossegor esperan para decidir entre los mejores competidores masculinos y femeninos del centenario de Hossegor!

Schärfen Sie Ihre Schläger, bügeln Sie Ihre Shorts, Röcke und Polohemden! Die Sandplätze des Hossegor Tennis Clubs warten darauf, die besten Teilnehmer des 100-jährigen Jubiläums von Hossegor zu ermitteln!

Mise à jour le 2023-09-18 par OT Hossegor