Balade commentée – Au fil des Remparts 36, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche, 21 juillet 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Balade à la découverte des anciennes fortifications de la ville, du premier château de Mortagne et de l’ancienne cité commerçante.

Balade gratuite, organisée par l’office de Tourisme du Pays de Mortagne-au-Perche. Sur réservation – groupe limité..

2023-07-21 15:00:00

36, place du Général de Gaulle Office de Tourisme du Pays de Mortagne-au-Perche

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Take a stroll to discover the town’s ancient fortifications, Mortagne’s first castle and the old trading town.

Free tour organized by the Pays de Mortagne-au-Perche tourist office. Reservations required – group size limited.

Un paseo para descubrir las antiguas fortificaciones de la ciudad, el primer castillo de Mortagne y la antigua ciudad comercial.

Visita gratuita, organizada por la Oficina de Turismo del País de Mortagne-au-Perche. Imprescindible reservar, grupo limitado.

Spaziergang zur Entdeckung der alten Stadtbefestigungen, des ersten Schlosses von Mortagne und der alten Handelsstadt.

Kostenloser Spaziergang, organisiert vom Office de Tourisme du Pays de Mortagne-au-Perche. Mit Reservierung – begrenzte Gruppe.

