Bébés-lecteurs à la médiathèque Louis-Perceau à Coulon 36 Place de l’Église Coulon, 27 octobre 2023, Coulon.

Coulon,Deux-Sèvres

Des histoires et des comptines pour les moins de 3 ans et les adultes qui les accompagnent. A dire, à chuchoter, à chanter.

Le vendredi 27 octobre, 17 novembre et 15 décembre 2023 à la médiathèque Louis-Perceau, 4 square d’Anié, 79510 Coulon.

Plus d’infos : 0549358455.

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . .

36 Place de l’Église Médiathèque Louis-Perceau

Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Stories and rhymes for children under 3 and their accompanying adults. To tell, to whisper, to sing.

Friday October 27, November 17 and December 15, 2023 at the Louis-Perceau multimedia library, 4 square d’Anié, 79510 Coulon.

Further information: 0549358455

Cuentos y rimas para los menores de 3 años y los adultos que los acompañan. Para contar, susurrar o cantar.

Viernes 27 de octubre, 17 de noviembre y 15 de diciembre de 2023 en la biblioteca multimedia Louis-Perceau, 4 square d’Anié, 79510 Coulon.

Más información: 0549358455

Geschichten und Reime für Kinder unter 3 Jahren und die sie begleitenden Erwachsenen. Zum Sprechen, Flüstern und Singen.

Am Freitag, den 27. Oktober, 17. November und 15. Dezember 2023 in der Mediathek Louis-Perceau, 4 square d’Anié, 79510 Coulon.

Weitere Informationen: 0549358455

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Niort Marais Poitevin