Le PIC – Pôle Instrumental Contemporain – Marseille vous donne rendez-vous le 2 juin avec Piano Memento.Enfants

Coeur de bronze, corps de cordes, au gré des courants dans sa caisse de bois ce vieux Steinway, a beaucoup navigué. D’où vient-il ? Est-il né à Hambourg ou à New-York ?



Ce qui est certain c’est qu’il a franchi bien des frontières et un jour, il a atterri ici. Oui, ici. Où ça ? On ne sait pas très bien, en fait. Ce n’est pas le lieu qui compte, c’est l’instant. Le moment où des mains de nouveau le caressent, et de son ventre de baleine noire font jaillir les notes, émotions et mémoire. Il vit. Et la vie, c’est le mouvement. Pour initier et perpétuer ce mouvement, pour que ça roule et que ça joue, il faut être deux : la pianiste et le marionnettiste.



Un duo au service d’un personnage unique : le piano ! Il nous parle, nous raconte son histoire à travers sa musique qui se libère. Des personnages animés prennent alors vie avec les nuances de la musique qui dévoile de surprenantes mélodies, chaloupées de rythmes du bout du monde.



Les harmonies ne sont pourtant pas sans rappeler la musique classique… à moins que ce soit des accents jazz, ou blues ?



Stéphane Lefranc [marionnette, mise en scène]

Perrine Mansuy [piano, compositions]



Piano, manipulation d’obejts et de marionnettes (à partir de 7 ans)

