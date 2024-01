Follement folk – Le Train Bleu 8e édition 36 montée Antoine Castejon Marseille 16e Arrondissement, dimanche 19 mai 2024.

Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 15:00:00

fin : 2024-05-19

Le PIC – Pôle Instrumental Contemporain – Marseille vous donne rendez-vous le 19 mai pour la 8e édition Le Train Bleu.

De scène en scène : un itinéraire côtier !

De Miramas à Marseille, le Train Bleu est une rencontre printanière organisée depuis 2015 par une dizaine de lieux du territoire. En train, en bus, en bateau ou à pied, un programme de balades pour aiguiser votre curiosité. Six journées pour découvrir du théâtre, de la musique, du cirque, de la danse dans des lieux parfois insolites et vivre d’étonnants voyages artistiques et gastronomiques.



Le Train Bleu fera escale au PIC Télémaque le dimanche 19 mai pour une après-midi de concert. Le parcours débutera à Vitrolles par une balade contée, et sera suivi d’un repas au PIC avant le concert Follement Folk.



Au programme : Sayat Trio (voir page 13) suivi de l’Ensemble Télémaque avec les Folks Songs.

Folk Songs (1964) (Luciano Berio) pour soprano et ensemble – Black is the colour (USA) – I wonder as I wander (USA) – Loosin Yelav (Arménie) – Rossignolet des bois (France) – A la femminisca (Sicile) – La donna ideale (Italie) – Ballo (Italie) – Mottetu de tristura (Sardaigne) – Malurous qu’o uno fenno Lo fiolaire (France/Auvergne) – Azerbaïdjan love song (Azerbaïdjan)



Distribution

Brigitte Peyré [soprano]

Charlotte Campana [flûte]

Linda Amrani [clarinette]

Giuditta Pilan [harpe]

Gisèle David et Christian Bini [percussions]

Pascale Guerin [alto]

Jean-Florent Gabriel [violoncelle]

Raoul Lay [direction]



Informations et billetterie sur letrainbleu.net

36 montée Antoine Castejon PIC – Pôle Instrumental Contemporain – Marseille

Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-28