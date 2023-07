L’île aux chants mêlés 36 Montée Antoine Castejon Marseille 16e Arrondissement, 10 décembre 2023, Marseille 16e Arrondissement.

Marseille 16e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

« L’île aux chants mêlés » explore les créolisations de la musique et des chansons. Venez découvrir ce spectacle imaginé par Marion Rampal au PIC – Pôle Instrumental Contemporain – Marseille le 10 décembre.. Enfants

36 Montée Antoine Castejon PIC – Pôle Instrumental Contemporain – Marseille

Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



« L’île aux chants mêlés » explores the creolization of music and song. Come and discover this show imagined by Marion Rampal at PIC – Pôle Instrumental Contemporain – Marseille on December 10.

« L’île aux chants mêlés » explora la criollización de la música y el canto. Venga a descubrir este espectáculo imaginado por Marion Rampal en el PIC – Pôle Instrumental Contemporain – Marsella el 10 de diciembre.

« L’île aux chants mêlés » erkundet die Kreolisierung von Musik und Liedern. Erleben Sie diese von Marion Rampal erdachte Aufführung am 10. Dezember im PIC – Pôle Instrumental Contemporain – Marseille.

