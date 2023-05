MARCHE DES CREATEURS LA VOUTE 36 le village, 2 juillet 2023, Les Voivres.

Les Voivres,Vosges

La Voute vous propose son 3ème marché de créateur, artistes et artisans exposeront leurs œuvres et proposeront des démonstrations et ateliers.

Buvette et petite restauration. Tout public

Dimanche 2023-07-02 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-02 18:00:00. 0 EUR.

36 le village

Les Voivres 88240 Vosges Grand Est



La Voute offers you its 3rd creator’s market, artists and craftsmen will exhibit their works and will propose demonstrations and workshops.

Refreshment bar and small restaurant

La Voute le ofrece su 3er mercado de creadores, artistas y artesanos expondrán sus obras y ofrecerán demostraciones y talleres.

Bar y pequeño restaurante

La Voute bietet Ihnen seinen 3. Designermarkt an. Künstler und Kunsthandwerker stellen ihre Werke aus und bieten Vorführungen und Workshops an.

Getränke und kleine Snacks

Mise à jour le 2023-05-22 par OT EPINAL ET SA REGION