Bal Trad Pour Bassoues a du Talent Dimanche 6 août, 19h00 36, Le Village, Bassoues (32)

18h00 Atelier de Valses à 3, 5, 8 et 11 temps avec Anne Koch

19h30 Bal avec l’Hêtre Heureux

https://www.youtube.com/@duolhetreheureux6913

22h30 Scène ouverte

Et aussi, toute la journée : Journée Bassoues a du Talent

Ateliers d’artisans et loisirs créatifs ouverts à toustes, marché du terroir avec stands de producteurs et artisans locaux, expo Arts en Fenêtres , spectacle de cirque le matin Trois Fois Rien avec Maylis Thané, Cabaret Gaston Couté à 12h30, bar, restauration….

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-06T19:00:00+02:00 – 2023-08-06T23:30:00+02:00

