36 ème ronde de Kérity Paimpol, 15 août 2022, Paimpol.

36 ème ronde de Kérity Foyer Guy Le Corre 6 Rue de Cruckin Paimpol

2022-08-15 08:30:00 – 2022-08-15 17:30:00 Foyer Guy Le Corre 6 Rue de Cruckin

Paimpol 22500

C’est une épreuve sportive vieille de 36 ans! 6 courses et une randonnée sont inscrites au programme. Un 10 km qualificatif pour le championnat de France. Mais aussi 1Km pour l’éveil athlétique, 2Km pour les poussins (es), 2,5Km Pour les benjamins(es), un 5Km pour les minimes et populaires et un Semi-marathon mesuré. Cette journée de la course à pied se déroule en bord de mer sur les sentiers du G.R.34.

contact@rondekerity.fr http://listino.fr/rdk-2022

C’est une épreuve sportive vieille de 36 ans! 6 courses et une randonnée sont inscrites au programme. Un 10 km qualificatif pour le championnat de France. Mais aussi 1Km pour l’éveil athlétique, 2Km pour les poussins (es), 2,5Km Pour les benjamins(es), un 5Km pour les minimes et populaires et un Semi-marathon mesuré. Cette journée de la course à pied se déroule en bord de mer sur les sentiers du G.R.34.

Foyer Guy Le Corre 6 Rue de Cruckin Paimpol

dernière mise à jour : 2022-05-17 par