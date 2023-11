Découvrez Cyrhus, vin Persan au Côté Garonne – Le Balcon des Dames 36, Cours de l’Yser Tonneins, 14 décembre 2023, Tonneins.

Tonneins,Lot-et-Garonne

A partir de 19h, Rencontre-Conférence avec Masrour MAKAREMI.

Au programme : dégustation du vin CYRHUS, buffet et moment d’échanges.

2023-12-14 fin : 2023-12-14 22:00:00. EUR.

36, Cours de l’Yser Côté Garonne – Balcon des Dames

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



From 7pm, Rencontre-Conférence with Masrour MAKAREMI.

Program: tasting of CYRHUS wine, buffet and discussion

A partir de las 19.00 horas, encuentro con Masrour MAKAREMI.

En el programa: degustación de vino CYRHUS, buffet y debate

Ab 19 Uhr, Treffen-Konferenz mit Masrour MAKAREMI.

Programm: Verkostung des Weins CYRHUS, Buffet und Zeit zum Austausch

