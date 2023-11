Exposition de Portraits au Salon de Thé « Côté Garonne » Le Balcon des Dames 36, Cours de l’Yser Tonneins, 1 décembre 2023, Tonneins.

Exposition de Portraits en partenariat avec Le Photo-Club de Tonneins.

Venez découvrir une galerie de portraits, profitez en pour un goûter au salon de Thé de » Côté Garonne, Le Balcon des Dames..

2023-12-01 fin : 2024-01-31

36, Cours de l’Yser Salon de Thé « Balcon des Dames »

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Portrait exhibition in partnership with Le Photo-Club de Tonneins.

Come and discover a gallery of portraits, and enjoy a snack in the « Côté Garonne » tea room, Le Balcon des Dames.

Exposición de retratos en colaboración con el Photo-Club de Tonneins.

Venga a descubrir una galería de retratos y disfrute de un tentempié en el salón de té Côté Garonne, Le Balcon des Dames.

Portraitausstellung in Zusammenarbeit mit dem Foto-Club Tonneins.

Entdecken Sie eine Porträtgalerie und genießen Sie einen Snack im Teesalon von « Côté Garonne, Le Balcon des Dames ».

Mise à jour le 2023-11-17 par OT Val de Garonne