Octobre Rose Côté Garonne : Le Balcon des Dames 36 Cours de l’Yser Tonneins, 27 octobre 2023, Tonneins.

Tonneins,Lot-et-Garonne

Repas au restaurant suivi de lectures théâtrales par les Voix de Garonne et moment déchanges et café..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . .

36 Cours de l’Yser

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Meal at the restaurant followed by play readings by Les Voix de Garonne and coffee.

Una comida en el restaurante seguida de lecturas a cargo de Les Voix de Garonne, seguidas de una charla y un café.

Essen im Restaurant, gefolgt von theatralischen Lesungen der Voix de Garonne und Zeit zum Austauschen und Kaffee.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT Val de Garonne