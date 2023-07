Festival du Natala : apéros musicaux signés Hiéro 36 chemin du Natala Colmar, 13 juillet 2023, Colmar.

Colmar,Haut-Rhin

3 soirées, de quoi vous évader et vous délasser sur la plus belle terrasse de Colmar…

Des concerts, DJ sets et diverses animations sonores et visuelles sont au programme de ces soirées..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 23:00:00. EUR.

36 chemin du Natala

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



3 evenings, enough to escape and relax on Colmar’s most beautiful terrace?

Concerts, DJ sets and a variety of audio and visual entertainment are on the program for these evenings.

3 veladas, ¿suficiente para escaparse y relajarse en la terraza más bonita de Colmar?

El programa incluye conciertos, sesiones de DJ y diversos espectáculos audiovisuales.

3 Abende, um dem Alltag zu entfliehen und sich auf der schönsten Terrasse von Colmar zu entspannen?

An diesen Abenden stehen Konzerte, DJ-Sets und verschiedene akustische und visuelle Animationen auf dem Programm.

Mise à jour le 2023-07-05 par Office de tourisme de Colmar