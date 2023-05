Les Marchés de producteurs locaux à la ferme Sahouret 36 chemin d’Oreyte- Maison Ange, 26 mai 2023, Sauveterre-de-Béarn.

Sauveterre-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Venez rencontrer les producteurs et déguster directement sur place les produits locaux dans une ambiance musicale et un cadre champêtre : grillades, fromages, miel, tapas, bières, vin, pâtisseries, pain.

2023-05-26 à ; fin : 2023-05-26 22:00:00. .

36 chemin d’Oreyte- Maison Ange

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and meet the producers and taste local products in a musical atmosphere and a rural setting: grills, cheeses, honey, tapas, beers, wine, pastries, bread

Venga a conocer a los productores y a degustar los productos locales en un ambiente musical y un entorno rural: carnes a la brasa, quesos, miel, tapas, cervezas, vinos, repostería, pan…

Treffen Sie die Produzenten und probieren Sie direkt vor Ort die lokalen Produkte bei Musik und in ländlicher Umgebung: Gegrilltes, Käse, Honig, Tapas, Bier, Wein, Gebäck, Brot

Mise à jour le 2023-05-16 par OT Béarn des Gaves