Forum des associations 36 Chemin de Nice Saint-Loubès, 2 septembre 2023, Saint-Loubès.

Saint-Loubès,Gironde

Venez découvrir le monde associatif et solidaire à Saint-Loubès lors du Forum des associations, le rendez-vous incontournable de la rentrée. Dans la salle de La Coupole, vous pourrez en savoir plus sur de nombreuses activités sportives, ludiques ou culturelles, et rencontrer les acteurs qui font vivre le territoire. Ne manquez pas cette occasion unique de vous informer, de vous divertir et de vous engager..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 18:00:00. EUR.

36 Chemin de Nice La Coupole

Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the world of associations in Saint-Loubès at the Forum des associations, the not-to-be-missed back-to-school event. In the La Coupole hall, you’ll be able to find out more about a wide range of sporting, recreational and cultural activities, and meet the people who bring the region to life. Don’t miss this unique opportunity to get informed, have fun and get involved.

Venga a descubrir el mundo asociativo de Saint-Loubès en el Foro de las Asociaciones, la cita ineludible de la vuelta al cole. En la sala de La Coupole, podrá informarse sobre una amplia gama de actividades deportivas, lúdicas y culturales, y conocer a las personas que dan vida al barrio. No se pierda esta ocasión única de informarse, divertirse y participar.

Entdecken Sie die Welt der Vereine und Verbände in Saint-Loubès auf dem Forum des associations, dem unumgänglichen Termin des Herbstes. Im Saal von La Coupole können Sie mehr über zahlreiche Sport-, Spiel- und Kulturaktivitäten erfahren und die Akteure treffen, die das Leben in der Region lebendig machen. Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit, sich zu informieren, zu unterhalten und sich zu engagieren.

Mise à jour le 2023-08-19 par OT de l’Entre-deux-Mers