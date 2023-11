CÉNA & SOUKA 36 Boulevard Saint-Jean Aniane, 22 novembre 2023, Aniane.

Aniane,Hérault

Menu à 4 mains Nous invitons notre ami et chef cuisinier du Restaurant Céna à Montpellier, CLÉMENT BRIAND-SEURAT, dans notre cuisine à Aniane pour vous créer un menu inédit..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 . EUR.

36 Boulevard Saint-Jean

Aniane 34150 Hérault Occitanie



Menu à 4 mains We invite our friend and chef from Restaurant Céna in Montpellier, CLÉMENT BRIAND-SEURAT, into our kitchen in Aniane to create an original menu for you.

Menu à 4 mains Invitamos a nuestro amigo y chef del Restaurante Céna de Montpellier, CLÉMENT BRIAND-SEURAT, a nuestra cocina de Aniane para crear un menú original para usted.

Menü mit vier Händen Wir laden unseren Freund und Chefkoch des Restaurants Céna in Montpellier, CLÉMENT BRIAND-SEURAT, in unsere Küche in Aniane ein, um ein ganz neues Menü für Sie zu kreieren.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT